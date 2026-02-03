Monterrazas de Cebu nakalapas sa ordinansa
Nakita sa Cebu City Environment and Natural Resources Office (Ccenro) uban sa Office of the Building Official (OBO), ang posibleng mga paglapas sa ordinansa sa siyudad diha sa proyektong Monterrazas de Cebu sa Barangay Guadalupe human sa gihimong hiniusa nga inspeksyon niadtong Enero.
Ang inspeksyon gipahigayon niadtong Enero 12, 2026, agi og pagtuman sa resolusyon sa Sangguniang Panlungsod nga nagmando og dungang imbestigasyon sa mga giingong paglapas sa ordinansa sa high-end nga residential development subay sa Monterrazas Road.
Sumala sa report, ang mga sakop sa Ccenro ug OBO naggamit og drone surveillance aron masusi ang dapit.
Bisan og wala silay nakit-an nga nagpadayon nga konstruksyon sa gipanag-iya nga building permit alang sa multi-storey residential dwelling, namatikdan sa mga inspektor ang grabeng earth-moving activities sa maong site.
Gipahibalo sa mga representante sa Monterrazas de Cebu ang mga inspektor nga ang ilang konstruksyon gipahunong sukad pa niadtong Nobiyembre 2025 tungod sa work stoppage order gikan sa Department of Environment and Natural Resources (DENR). Matod nila, ang gitugotan lang mao ang pag-ayo sa mga retention ponds.
Apan sa nakuha nga footage sa drone, nakit-an ang mga heavy equipment sama sa backhoes ug trucks, uban ang klaro nga agi sa dako nga pagkubkob sa yuta nga miabot og pipila ka ektarya.
Niinsister ang Ccenro nga bisan og niingon ang Monterrazas nga ang trabaho limitado lang sa retention ponds, ang gidaghanon sa nakubkob nga yuta mas dako pa kaysa sa gigamit alang sa backfilling.
Tungod niini, nagtuo ang mga inspektor nga adunay paghakot sa yuta gawas sa site nga gihimo nga walay saktong permit.
Base sa pasiunang nakit-an, gitaho sa Ccenro nga napakyas ang Monterrazas de Cebu sa pagkuha og Special Hauling Permits gikan sa Cebu City Mining Regulatory Board (CCMRB) nga gikinahanglan ubos sa City Ordinance No. 2115 alang sa paghakot ug paglabay sa yuta ug mga mineral.
Adunay kabalaka bahin sa pagsunod sa City Ordinance No. 2623 (Earth-Balling and Cutting of Trees). / CAV