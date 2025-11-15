Monterrazas mihimakak nga namutol og 700 ka mga kahoy

Gipanghimakak sa Monterrazas de Cebu ang pasangil sa Department of Environment and Natural Resources (DENR) nga kapin sa 700 ka kahoy ang giputol sulod sa ilang 140-ektarya nga development sa bukid sa Barangay Guadalupe, Siyudad sa Sugbo.
Gitawag nila ang maong pasangil nga dakong bakak.
Sa opisyal nga pamahayag nga gipagawas niadtong Biyernes, Nobiyembre 15, ang developer niingon nga ilang gihangop ang imbestigasyon sa DENR apan hugot nilang gilalis ang mga nakaplagan nga gipublikar sayo ning semanaha.
“We categorically refute premature pronouncements by the DENR regarding alleged tree cutting activities. The claim that Monterrazas de Cebu cut down more than 700 trees is grievously false, and we are confident that any evidence that may be presented to assert this narrative can easily be disproven,” mabasa sa pamahayag.
Ang Monterrazas niingon nga ubos sa ilang Environmental Compliance Certificate (ECC) ug giaprubahan nga Development Permit, gitugutan lang sila nga limpyohan ang mga kasagbutan ug ang secondary undergrowth aron ipadayon ang mga earthworks.
Gidugang nila nga ang Environmental Impact Statement (EIS) nga ilang gisumiter sa DENR-EMB 7 nagpakita nga ang dapit gitabunan kasagaran og mga balili, kasagbutan, ug gagmayng tanom, nga adunay minimal o walay topsoil ug busa dili angayan alang sa pagpanguma.
Gitubag usab sa kompanya ang mga viral post sa social media nga nagbasol sa proyekto sa grabeng pagbaha resulta sa Bagyong Tino.
Samtang giangkon nila ang “localized flooding” duol sa dapit, ang Monterrazas niingon nga dili tukma ang pagsumpay sa tibuok probinsya nga kalaglagan ngadto sa ilang development.
“Monterrazas de Cebu is located in Barangay Guadalupe, which is several kilometers away from the heavily flood-stricken areas in Liloan, Mandaue, and Talisay. These areas fall under completely different drainage basins and natural waterways,” matod sa developer.
Gihatagan usab og gibug-aton sa kompanya nga nilapas sila sa mga gikinahanglan sa DENR alang sa stormwater detention, nga nagkinahanglan og total nga pond capacity nga 26,701 cubic meters.
Apan ang Monterrazas nagtukod og sistema nga adunay 40,413 cubic meters, 51 porsyento nga labaw sa gikinahanglan nga standard. / CAV