Monterrazas mituman na sa tanang lagda batok baha

Gipahibawo sa Mont Property Group Inc., ang developer sa Monterrazas de Cebu, ang Cebu City Council nga nahuman ug gisugdan na pag-operate ang 24 ka detention ponds niini.
Sila nagkanayon nga ang ilang imprastraktura batok sa baha labaw pa sa doble sa gikinahanglan sa balaod.
Sa usa ka sulat nga pinetsahan og Hunyo 15, 2026, nga gipadala ngadto kang Bise Mayor Tomas Osmeña, ang developer niingon nga naghatag sila og kasayoran bahin sa ilang pagsunod sa City Resolution 17-3083-2026 ug naglatid sa mga pamaagi nga gihimo aron matubag ang kabalaka sa pagbaha nga naglambigit sa maong proyekto.
Kini nga pagsumite gihimo isip tubag sa nagbalik-balik nga panawagan ni Osmeña sa kagamhanan sa dakbayan nga hunongon una ang mga kalihokan sa konstruksyon sa Monterrazas hangtod nga mahuman ang tanang pundohanan sa tubig ug ubang mga istraktura sa flood-control.
Pinaagi sa MN Law nga nagrepresentar kanila, ang Mont Property Group nagkanayon nga nahatag na nila ngadto sa Cebu City Council ang saktong Detailed Schematic Diagram ug Flood Mitigation Plan niadtong Mayo 18, uban sa ilang progress report sa Abril 2026 bahin sa mga lakang sa pagsumpo ug pagpamenos sa baha.
Matod sa kompanya, kini nga mga pagsumite gihimo isip pagsunod sa mga kasabotan nga nakab-ot sa usa ka tigom uban sa Environmental Management Bureau (EMB) 7 niadtong Nobyembre 13, 2025, ug subay sa mga kinahanglanon sa resolusyon sa konseho sa dakbayan nga gisagop niadtong Marso ning tuiga.
Sumala sa developer, ang Monterrazas sa sinugdan adunay 18 ka nahuman nga detention ponds nga nagsilbi sa mga kasamtangang komunidad sa puy-anan ug sa mga bahin sa kabukiran nga gipaubos sa kalamboan.
Human sa mga trabaho sa rehabilitasyon ug sa pagtukod og dugang unom ka detention ponds, ang kompanya nagkanayon nga may kinatibuk-ang 24 ka detention ponds ang hingpit nang nahuman ug magamit na karon.
Ang mga detention pond, nga nailhan usab nga retention pond, gidesinyo aron temporaryong mopundo sa tubig-ulan ug mupakunhod sa gikusgon ug gidaghanon sa tubig nga modagayday padung sa ubos kon mobunok ang ulan.
Ang Mont Property Group nagkanayon nga ang mga nahumang detention pond nagsilbi na karon sa 14 ka giila nga catchment areas (pundohanan sa tubig) nga nikatap sa kapin sa 118.4 ka hektarya nga luna.
Subay sa aprubadong desinyo sa drainage ug flood-mitigation, ang proyekto nagkinahanglan og labing menos 26,701 cubic meters nga kapasidad sa pagpundo sa detention pond.
Apan, ang kompanya nagtaho nga ang ilang 24 ka detention ponds makapundo na karon og kinatibuk-ang 62,710.5 cubic meters, nga nilapas sa gikinahanglang kapasidad.
Ang pinakadagkong kapasidad nahimutang sa Catchment Areas C-01 ug C-06, nga kon tipunon, nagdala og hapit 48,000 cubic meters nga pundohanan.
Ang Mont niingon nga nagpadayon sila sa pagsumite og regular nga monitoring report sa mga detention pond ngadto sa EMB-7, ug gihatagan usab og kopya ang Cebu City Council ug ang Barangay Guadalupe.
Sumala sa developer, ang mga taho nagpakita nga nahuman na ang mga trabaho sa rehabilitasyon ug ang tanang 24 ka detention ponds operational na sukad pa niadtong Enero 30, 2026. / CAV