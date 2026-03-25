Moody gikatakdang operahan sa tuhod

Nakompirmar sa medical tests kagahapon, Miyerkules, Marso 25, 2026 (PH time), nga torn left patellar tendon nga angol ang nasinati sa usa sa mga pambato sa Golden State Warriors nga si Moses Moody, nga maoy nagtiklop og sayo sa iyang 2025-26 season sa National Basketball Association (NBA).
Nakatakdang operahan si Moody karong Biyernes, Marso 27, ug nagkinahanglan siya og taas nga panahon sa pagpaalim nga gituohang moabot pa hangtod sa sunod season.
Bisan wala siya’y gikabangga, nasinati lang og kalit ni Moody ang angol sa iyang wa nga tuhod atol sa overtime nga kadaugan sa Warriors batok sa Dallas Mavericks niadtong Martes, Marso 24. / Gikan sa wires