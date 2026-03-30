Moody gipaubos na sa operasyon

Malampuson ang operasyon sa angol sa wala nga tiil (ruptured patellar tendon) ni Golden State Warriors guard Moses Moody sa miaging adlaw nga gipahigayon sa usa ka ospital sa Los Angeles.
Ang angol ni Moody nga nakahuman og sayo sa iyang 2025-26 season sa National Basketball Association (NBA), iyang nasinati niadtong Marso 23, 2026.
Si Moody, 23, maayo biya untang nakaduwa sa wala pa siya naangol ug nag-average kini og career-high 12.1 puntos.
Siya ang ika-14 nga magduduwa sa kasaysayan sa Warriors nga nakaabot og labing ubos 150 ka three-pointers sulod lang sa usa ka season. / Gikan sa wires