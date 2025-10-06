Moody miagak sa GSW batok sa LAL

Nagpakatap og 19 puntos si Moses Moody lakip na niini ang lima ka three-pointers aron agakon ang host Golden State Warriors sa kadaugan batok sa Los Angeles Lakers, 111-103, sa preseason sa National Basketball Association (NBA) sa Lunes, Oktubre 6, 2025 (PH time).
Ang Warriors nga ningsagubang sa labing una niining duwa sa preseason, nakadawat sab og 14 puntos gikan sa ilang lider nga si Stephen Curry.
Wala pa ningduwa sa Lakers ang ilang superstars nga sila si LeBron James ug Luka Doncic hasta si Austin Reaves.
Naangkon sa Lakers ang ikaduha nilang sunodsunod nga kapildihan. / Gikan sa wires