Morant andam nga motabang ni Lillard

Sa duha ka higayon nga nag-uban sila pagduwa sa Portland Trail Blazers sa National Basketball Association (NBA) preseason, nakitaan dayon og maayong panagtambayayong sila si Ja Morant ug Damian Lillard.
Si Morant kinsa bag-ohay lang nabalhin sa Trail Blazers gikan sa Memphis Grizzlies, nagkanayon nga nasayod na siya sa usa sa iyang mahinungdanong obligasyon sa bag-o niyang team – motabang aron mas mogaan ang trabaho ni Lillard kinsa karaan na nga lider sa 76ers.
“My job is to just try to make his job easier. Try to take some of the, you know, problems or doubles away from him,'' matod ni Morant. / Gikan sa wires