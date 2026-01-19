Morant di gustong mobalhin og team

Giklaro ni Ja Morant nga kon siya lang ang matuman, gusto siyang magpabilin sa Memphis Grizzlies hangtod mahuman ang iyang karera sa National Basketball Association (NBA).
Mao kini ang reaksyon ni Morant kabahin sa hugonhugon nga posible siyang ma-trade human sa bikil nga nahitabo tali kaniya ug sa coaching staff, dili pa lang tantong dugay.
"If anybody in here knows me, I'm a very loyal guy. I've got a logo on my back, so that should tell you exactly where I want to be," matod ni Morant. / Gikan sa wires