Morant dili na 'bad guy'

Sa iyang pagduwa sa bag-o niyang team sa National Basketball Association (NBA) nga mao ang Portland Trail Blazers, nagtinguha si Ja Morant nga mawala na ang imahe nga "bad guy" nga nagpilit sa iyang pangalan.
"New home. New team. New organization. I get to show the fans in Portland a different Ja. It's like starting all over again," matod ni Morant kinsa nahimong two-time All-Star dihang nagduwa pa siya sa Memphis Grizzlies.
Giangkon ni Morant nga aduna siya'y nahimo nga dili mayo kaniadto apan iyang gitino nga naleksyon na siya niini.
"I feel more mature, and I'm ready to work," dugang niya. / Gikan sa wires