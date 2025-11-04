Morant miduwa nga wa’y kalipay?

Sa pagbalik ni Ja Morant gikan sa suspensiyon, nagpakatap siya og 18 puntos ug 10 assists atol sa kapildihan sa host Memphis Grizzlies batok sa Detriot Pistons, 106-114, sa Martes, Nobiyembre 4, 2025 (PH time), sa National Basketball Association (NBA).
Si Morant gisuspenso sa Grizzlies og usa ka duwa tungod sa pagsaway ug pakiglalis niini sa coaching staff.
Wala kaayo mohisgot si Morant kabahin sa isyu apan dihang gipangutana siya sa reporters kon naa ba gihapon ang iyang kalipay sa pagduwa og basketball, ang iyang tubag: "No.” / Gikan sa wires