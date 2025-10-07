Morant nakasinati’g angol sa wa nga tiil

Human nakasinati og angol (sprained left ankle) si Memphis Grizzlies star Ja Morant atol sa ilang praktis niadtong Lunes, Oktubre 6, 2025 (PH time), gipahibalo sa team nga kinahanglan pa nilang susihon ang kondisyon niini matag semana una sila mobuhi og desisyon nga pabalikon na siya og duwa.
Sa kasamtangang preseason sa National Basketball Association (NBA), ang Grizzlies adunay tulo ka starters nga dili pa makaduwa gumikan kay nagpaalim sila sa ilang tagsatagsa ka angol.
Ang laing duha mao sila si center Zach Edey (left ankle) ug power forward Jaren Jackson Jr. (turf toe). / Gikan sa wires