Morant nakuha sa Trail Blazers gikan Grizzlies

Nabalhin ang makapaukyab nga pointguard nga si Ja Morant gikan sa Memphis Grizzlies ngadto sa Portland Trail Blazers pinaagi sa usa ka trade.
Isip baylo, nadawat sa Grizzlies gikan sa Trail Blazers sila si Jerami Grant ug Kris Murray.
Gawas kang Morant, ang Trail Blazers nagtinguha sab nga mokuha og laing dekalidad nga magduduwa pinaagi sa pagpakig-trade alang kang Boston Celtics forward Jaylen Brown.
Nagtinguha ang Trail Blazers nga himuon sila si Morant ug Brown isip bag-ong mga lider sa ilang puwersa sa pagpadayon sa ilang kampanya sa National Basketball Association (NBA). / Gikan sa wires