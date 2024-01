Morant nanamilit sa 2023-24 NBA

Nahuman na ning puntoha ang 2023-24 season ni Memphis Grizzlies star Ja Morant sa National Basketball Association (NBA).

Gianunsyo sa Grizzlies ning Martes, Enero 9, 2024 (PH time), nga nagkinahanglan og operasyon ang naangol nga tuong abaga ni Morant nga iyang nasinati atol sa ilang praktis niadtong Dominggo, Enero 7, 2024.

Human nigawas ang resulta sa MRI, nasuta nga nagkinahanglan og taas nga panahon ang pagpaalim ni Morant.

“Following ongoing soreness and instability, Morant underwent an MRI that revealed an underlying labral tear,” opisyal nga pamahayag sa Grizzlies.