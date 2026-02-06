Morant wa naapil sa gipang-trade

Natuman ang tinguha ni Ja Morant nga magpabilin siya sa Memphis Grizzlies ug kon mahimo, hangtod sa iyang pagretiro sa National Basketball Association (NBA).
Sa miaging mga adlaw, nibaniog ang hugonhugon nga posibleng mabalhin si Morant apan sa paglapas sa trade deadline kagahapon sa buntag, Biyernes, Pebrero 6, 2026 (PH time), wala’y kalambuan nga nahitabo kabahin niini.
Duha ka adlaw sa wa pa ang deadline, na-trade na sa Grizzlies sila si Jaren Jackson Jr., Jock Landale, John Konchar, ug Vince Williams Jr. ngadto sa Utah Jazz. / Gikan sa wires