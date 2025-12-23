Moratorium sa electric taxi, mayor gusto nga sulbaron una ang trapiko

Bukas ang Kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo sa pagpatuman sa mga electric vehicle (EV) taxi sa metropolis, apan kinahanglan nga matuki una ang epekto niini sa kahuot sa trapiko ug sa mga lokal nga operator.
Sa usa ka press conference niadtong Lunes, Disyembre 22, 2025, si Cebu City Mayor Nestor Archival niingon nga uyon siya sa transisyon ngadto sa mga EV taxi, apan iyang gisugyot ang usa ka temporaryo nga moratorium o paghunong una sa pagpakatap og mga bag-ong unit.
Kini taliwala sa mga negosasyon bahin sa giplanong pagpagawas sa 600 ka EV taxi sa Metro Cebu sa Green and Smart Mobility (GSM), usa ka ride-hailing service nga base sa Vietnam.
Matod ni Archival, imbes nga mag-abli og dugang mga slot, ang posibilidad sa pag-apil sa mga EV sa sektor sa taxi kinahanglan agi sa renewal sa mga kasamtangang prangkisa.
Iyang plano nga hangyuon ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) ug Land Transportation Office (LTO) nga i-require ang paggamit og mga EV kon mag-renew na ang mga taxi franchise, isip kabahin sa inanay nga transisyon.
“Atol sa renewal sa mga prangkisa, kon mahimo, gusto ko nga mohangyo nga EVs na ang gamiton,” matod ni Archival.
Giingon sab sa mayor nga iyang nahinabi si Vice Mayor Tomas “Tommy” Osmeña bahin sa opsyon nga mohangyo og labing minos usa ka tuig nga moratorium sa pagpagawas og mga bag-ong taxi unit, lakip na ang EV taxis, aron mahatagan og panahon ang mga regulator ug lokal nga kagamhanan sa pagsusi sa epekto niini sa trapiko, mga operator, ug mga sumasakay.
“Wala ta kahibawo kon unsa kini kadugay, apan sa akong tan-aw, kini ang labing maayo,” pulong ni Archival mahitungod sa gisugyot nga moratorium.
Si Archival nga nailang environmentalist, nagtuo nga dili malikayan ang pagbalhin ngadto sa mga EV apan kinahanglan kini dumalaon og tarong.
Ang iyang mga komento gihimo taliwala sa pagsuspenso sa provisional authority nga nagtugot unta sa GSM sa pagpakatap og 600 ka EV taxi unit sa Metro Cebu, samtang nagpaabot sa public consultation nga gitakda sa Enero 2026.
Si Cebu Governor Pamela Baricuatro una na nga ningsupak sa maong rollout, sa rason nga nabalaka siya sa regulatory process, kahimtang sa trapiko, ug ang epekto niini sa mga kasamtangang taxi operator.
Wala pa motubag ang LTFRB sa sugyot sa mayor alang sa moratorium o pagpatin-aw kon mahimo ba nga ang pagpakatap sa EV itanggong sa franchise renewals imbes nga sa paghatag og bag-ong mga slot.
Ang franchise hearing sa LTFRB 7 alang sa mga electric vehicle (EV) taxi sa Metro Cebu gibalhin na sa Enero 15, 2026, human ang aplikante napakyas sa pagtuman sa mandatory nga publication requirement alang sa Notice of Hearing.
Sa usa ka interview niadtong Martes, Disyembre 23, 2025, gipasabot ni LTFRB 7 Acting Chief Transportation Officer Edwin Antepuesto nga bisan og nagpakita og ebidensya ang aplikante nga ang pahibalo napatik niadtong Lunes, Disyembre 22, wala kini makaabot sa gikinahanglan nga lima ka adlaw nga abiso.
Iyang gihatagan og gibug-aton nga usa sa mga batakang requirement sa aplikasyon mao ang pagmantala sa Notice of Hearing sa mantalaan labing minos lima ka adlaw sa dili pa ang gitakdang hearing.
“Preliminary nga butang pa lang kini,” matod ni Antepuesto ug nidugang nga dili makapadayon ang komisyon sa hearing gawas kon ang publication requirement hingpit nga natuman. / EHP, DPC