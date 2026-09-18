Mosakripisyo na sab si Caluag

Mosakripisyo na sab si BMX racer Daniel Caluag alang sa iyang tinguha nga makatunol pagbalik og gold medal sa Pilipinas sa Asian Games sa Aichi-Nagoya, Japan.
Kahinumdoman nga niadtong 2014 Asian Games sa Incheon, South Korea, nilarga si Caluag usa ka adlaw human sa pagkatawo sa iyang anak nga si Sydney aron morepresentar sa Pilipinas.
Nakalabni siya og gold medal niadtong higayona.
Ning higayona, dili makatambong si Caluag sa ika-12 nga adlaw nga natawhan sa iyang anak kay kinahanglan na siya molarga paingon sa Japan. / ESL