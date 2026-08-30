Moses gipakamang ni Filip sa London

Nipakita sa iyang tanang abilidad si Filip Hrgovic ug gitumba si Moses Itauma sa ikasiyam nga round aron mahimong unang heavyweight fighter gikan sa nasod sa Croatia nga nahimong world champion.
Tungod sa gipauwan nga kumo ni Hrgovic napugos ang trainer ni Itauma sa pag-itsa sa puti nga tualya sa ilang away didto sa O2 Arena sa London niadtong Dominggo, Agusto 31, 2026 (PH time).
Nakuha ni Hrgovic ang bakante nga International Boxing Federation (IBF) heavyweight title.
Sa iyang nakab-ot nga himaya, wa kalimot si Hrgovic sa pagpasalamat sa iyang kontra ug pagdayeg niini sa iyang abilidad.
"He's amazing fighter. I want to thank him to accepting this fight, to give me chance to become a new superstar in heavyweight division," batbat ni Hrgovic. "I'm the present and he's definitely future."
Si Itauma maoy inilog sa maong duwa apan wa nagpalupig si Hrgovic ug nakakuha gyud kini sa impresibo nga kadaogan. / RSC