Most wanted person sa Central Visayas, nadakpan sa Negros

Nadakpan sa Police Regional Office-Negros Island Region (PRO-NIR) ang “most wanted person” sa Central Visayas atol sa usa ka police operation sa Sityo Palanas, Barangay Rizal, Sagay City, Negros Occidental niadtong Mayo 13, 2026.
Giila sa kapulisan ang suspek nga si alyas Jim, 40 anyos, usa ka mekaniko, residente sa Guinsulungan, Barangay Dalingding, Daanbantayan, Sugbo.
Matod ni Lieutenant Colonel Joem Malong, hepe sa PRO-NIR Public Information Office, ang suspek nasikop pinaagi sa warrant of arrest alang sa krimen nga murder ubos sa Article 248 sa Revised Penal Code, diin walay pyansa nga girekomendar.
Gibutyag niya nga ang operasyon gipahigayon sa Sagay City Police Station ubos sa Negros Occidental Police Provincial Office (Nocppo).
Dugang pa niya, ang krimen giingong nagsugod sa personal nga dumot tali sa suspek ug sa mga biktima.
Ang ilang panagbangi nisangpot sa pagpatay sa tulo ka mga biktima. / MAP