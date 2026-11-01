Most wanted sa Lapu nadakpan sa Olango

Usa ka 72-anyos nga lalaki, nga nalakip sa listahan sa most wanted sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, ang nasikop sa Isla sa Olango niadtong Biyernes sa gabii, Oktubre 30, 2026, may kalabotan sa kasong statutory rape.
Ang tigulang nga suspek nasikop mga alas 6:10 sa gabii sa Barangay Talima pinaagi sa usa ka tracker team gikan sa Police Station 1. Gipatuman sa maong grupo ang warrant of arrest human sa hugot nga pagpaniid ug pagpangalap og impormasyon.
Giila sa Lapu-Lapu City Police Office (LCPO) ang maong indibidwal isip most wanted person sa dakbayan.
Ang warrant gi-isyu ug gipirmahan ni Judge Jose Alfonso Gomos, ang presiding judge sa Regional Trial Court, 7th Judicial Region, Family Court Branch 5 sa Dakbayan sa Lapu-Lapu.
Sumala sa taho sa kapulisan, ang suspek nag-atubang og kasong statutory rape, diin girekomendar ang piyansa nga mokabat sa P180,000 alang sa maong kaso. / DPC