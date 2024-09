Mosuway pagbawos ang Kings ni King

Mga duwa karon:

5:00 pm- Rain or Shine

batok Phoenix

7:30 pm- Ginebra batok

Blackwater

Mobawos og suway ang Brgy. Ginebra Gin Kings ni import George King ug sa kinatibuk-ang puwersa sa Blackwater Bossing sa main game karong gabii, Martes, Septiyembre 10, 2024, sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 49 Governor’s Cup sa Ninoy Aquino Stadium.

Si King, kinsa kanhi sakop sa Phoenix Suns ug Dallas Mavericks sa National Basketball Association (NBA), nirehistro og 33 puntos ug 19 ka rebounds aron agakon ang Bossing sa supresang kadaugan batok sa Kings, 95-88, sa premirong engkuwentro sa duha ka mga kampo niadtong Agusto 30.Nahimo kini ni King bisan mao pa lang kini ang labing unang higayon niyang pagduwa sa PBA.

Sa paghiabot ni King, ningtul-id ang dagan sa kampanya sa Bossing ug nakadugang pa kini og laing duha ka mga daog nga nagpasaka sa ilang posisyon sa Group B bitbit ang 3-3 nga rekord. Sa pagpangulo ni King, tataw nga nadasig ang Bossing ug determinado kining ipadayon ang maayo nilang kampanya.

“We’re fortunate to have won the last three games but we feel like our backs are still against the wall and we need to keep pushing,” matod ni Blackwater coach Jeff Cariaso.

Human sa ilang pilde batok sa Bossing, ang Gin Kings, sa pagpangulo sa ilang resident import nga si Justin Brownlee, namungot ug ningtali kini’g duha ka sunodsunod nga dagkong kadaugan batok sa NLEX Road Warriors, 119-91, ug Phoenix Fuel Masters, 110-101, nga nagtuboy kanila sa 3-2 nga rekord.

Laing kulbahinam nga panagsangka ang gilaumang mahitabo sa ikaduhang panagharong sa Gin Kings ug Bossing hilabi na kay parehong tag-as ang ilang morale.

Sa premirong duwa, ang Group B leader Rain or Shine Elasto Painters makigbatok sa nagkagid­lay nga Phoenix Super LPG Fuel Masters. Ang Elasto Painters adunay 4-1 nga rekord samtang ang Fuel Masters adunay 0-5 nga baraha. / ESL