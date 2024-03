Motagay na ang Beermen

Mga duwa karon:

4:30 pm- San Miguel batok Rain or Shine

7:30 pm- Ginebra batok Meralco

Sa labing unang higayon, mopakita na’g aksyon ang San Miguel Beermen sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 48 Philippine Cup ug ilang ikaharong ang nagsalimoang nga Rain or Shine Elasto Painters sa main game ning Biyernes, Marso 15, 2024, sa Smart Araneta Coliseum.

Ang Beermen, nga maoy kampyon sa niaging Commissioner’s Cup, ningpadayag nga dili sila molugak bisan gamay ning sangkaa bisan ikaharong nila ang Elasto Painters, nga wala pa’y daog sulod sa tulo ka mga duwa.

“We’re good,” matod ni Beermen coach Jorge Gallent nga napatik sa www.pba.ph

Usa kini ka mensahe nga kuyaw alang sa Elasto Painters.

Alang ni Elasto Painters coach Yeng Guiao, kinahanglan mapahimuslan nila nga bugnaw pa ang puwersa sa Beermen.

“Blessing sa amin ‘yung unang game nila kami. Alam namin na medyo hindi pa sila masyadong nakakapag-practice, galing sa break sa championship,” asoy ni Guiao.

“Siguro wala pang masyadong sense of urgency, kasi nga kaka-champion lang nila. That might be something we can take advantage of.”

Apan gitataw ni Gallent nga niadto pang Marso 4, 2024 sila ningbalik sa praktis kauban ang ilang labing mga pambato nga sila si June Mar Fajardo ug Terrence Romeo.

Kompleto ang puwersa sa Beermen gawas lang ni Kyt Jimenez, kinsa adunay angol.

“Nag-start kami weights and court na iyon kaya medyo bugbugan na iyon,” pasabot ni Gallent.

“We were only nine and eight sa start, pero na-achieve naman namin iyung gusto naming ma-achieve sa mga hard practices namin lately and now we have 14 players.”

Sa main game, magsangka ang Brgy. Ginebra Gin Kings ug Meralco Bolts.

Ang Gin Kings adunay 2-0 nga rekord samtang ang Bolts adunay 1-3 nga baraha.

Wala pa man tuod napilde ang Gin Kings apan giklaro ni coach Tim Cone nga nagpainit pa sila’g sugod sa ilang kapabilidad ug padayon pa silang nag-adjust nga wala si Scottie Thompson.

Matod ni Cone nga kinahanglan pa nilang pahugtan ang ilang depensa.

Nasayod si Cone nga bisan bati ang rekord sa Bolts, dili gihapon kini kaluagan.

Tanang mga duwa sa Bolts pulos sikit ang resulta.

Sa mga duwa niadtong Miyerkules, gipangmakmak sa Phoenix Super LPG Fuel Masters ang Terrafirma Dyip, 94-78, samtang gipangpukan sa NLEX Road Warriors ang Blackwater Bossing, 103-97. / ESL