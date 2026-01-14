Motion to quash ni Discaya, laing 9, gibasura sa RTC Lapu

Gibasura sa Regional Trial Court (RTC) Branch 27 sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ang mga motion to quash ug ang mga arrest warrant nga gisang-atsa kontrobersyal nga kontraktor nga si Sarah Discaya ug siyam ka laing indibidwal kalabot sa pasangil nga P96.5-million “ghost” flood control project sa Davao Occidental.
Ang tanang akusado gipaubos sa arraignment niadtong Martes, Enero 13, 2026, diin pulos sila nideklarar nga “not guilty” sa mga kasong graft ug malversation nga gipasaka batok kanila.
Ang maong mga motion nga unang gisang-at niadtong Enero 5, gibasura ni Judge Nelson Leyco.
Sumala sa huwes, ang hurisdiksyon o paghupot sa kaso magpabilin sa Sugbo.
Ang mga abogado sa depensa nangatarungan kaniadto nga kinahanglang ibalhin ang kaso ngadto sa Malita, Davao Occidental tungod kay didto man nahitabo ang krimen.
Si Atty. Joseph Randi Torregosa, abogado ni Rodrigo Larete (OIC sa DPWH Davao Occidental District Engineering Office), nibarog nga walay hurisdiksyon ang korte sa Lapu-Lapu sa maong kaso.
Plano nila nga mopasaka og motion for reconsideration o petition for certiorari aron kuwestiyunon ang desisyon sa korte.
Gikompirmar usab ni Atty. Paul Tristan Sato, abogado sa pito ka mga opisyal sa DPWH Davao Occidental, nga duna na silay giandam nga mga lakang alang sa iyang mga kliyente human mabasura ang ilang motion.
Sila si Discaya, Maria Roma Angeline Rimando sa St. Timothy Construction, ug walo ka opisyal sa DPWH Davao Occidental gitakdang sugdan ang ilang pre-trial sa Lapu-Lapu sa Pebrero 3.
Nagsugod ang kaso sa usa ka flood control project sa Davao Occidental nga gi-flag sa mga government auditor isip usa ka ghost project.
Sa imbestigasyon, nasuta nga ang proyekto nga gitumong unta alang sa drainage ug flood control, wala gyud maimplementar bisan pa man kon nagawas na ang pundo niini.
Ang 10 ka akusado nag-atubang og kasong Malversation of Public Funds ug paglapas sa Section 3 (e) sa Republic Act No. 3019 o ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act.
Si Atty. Cornelio Samaniego III, abogado ni Rimando, nagkanayon nga mopasaka sila og mosyon alang sa usa ka joint ocular inspection.
Kini aron pamatud-an nga dili ghost project ang imprastraktura ug kini tinuod nga natukod ug nahuman. Matod ni Samaniego, andam ang iyang kliyente nga mobayad sa tanang gasto sa maong inspeksyon.
Duna say tinguha ang kampo sa depensa nga mopasaka og petisyon alang sa piyansa sa umaabot nga mga adlaw. / DPC