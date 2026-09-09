Motor adunay tangkal misungag sa mixer; 1 patay, 1 samdan

Namatay ang 60-anyos nga inahan samtang naangol ang iyang 24-anyos nga anak nga maoy nagmaneho sa ilang gisakya’ng motorsiklo nga dunay tangkal-tangkal human nisungag sa mixer truck sa Provincial Road sa Barangay Lut-od, Lungsod sa Pinamungahan, niadtong Septiyembre 8, 2026.
Base sa imbestigasyon sa kapulisan, giingong kurbadahon ang maong dapit ug nawad-an og kontrol ang drayber sa tangkal-tangkal sa iyang gimaneho.
Niabot kini sa pikas lane ug nibangga sa gikasugat nga mixer truck.
Giila ang drayber sa mixer truck nga si alyas Wilbert, 47, taga Barangay Poblacion nga paingon unta sa Barangay Lamac.
Samtang ang tangkal-tangkal gimaneho sa biktima nga si alyas Renante, uban ang iyang inahan nga si alyas Martina nga nagbiyahe gikan sa Barangay Duangan paingon sa Barangay Poblacion.
Tungod sa kakusog sa impak, nakaangkon og mga bun-og ug samad si Renante samtang nagrabehan pag-ayo ang iyang inahan.
Dali silang gipadala sa Pinamungahan District Hospital apan gideklarar nga dead on arrival sa mga doktor si Martina.
Kasamtangang gitanggong sa prisohan ang drayber sa mixer truck samtang nagpadayon ang imbestigasyon sa kapulisan. / JDG