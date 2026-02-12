Motor, E-bike nagbangga 2 ka drayber nalagpot

Duha ka drayber ang nalandig sa tambalanan human nagkabangga ang ilang gimanehong mga sakyanan sa dalan Tres de Abril, Barangay Punta Prinsesa, Dakbayan sa Sugbo alas 4:00 pasado sa kaadlawon, Huwebes, Pebrero 12, 2026.
Ang mga nalambigit mao sila si alyas Antonio, hingkod, drayber sa e-bike ug alyas Eric, 19, drayber sa motorsiklo.
Ang duha ka drayber pulos lumolupyo sa maong barangay diin nahitabo ang disgrasya.
Base sa inisyal nga imbestigasyon, ang duha ka sakyanan nagdagan sa susamang direksyon diin nag-una ang e-bike.
Dunay pasahero nga nipara kang Antonio hinungdan nga nihunong kini daplin sa dalan.
Apan tungod sa kakusog sa dagan ug gidudahang nakainom si Eric, wala na siya makabalanse ug kalit nga
nibangga sa luyo nga bahin sa e-bike.
Tungod sa kakusog sa impact, nalagpot si Antonio pipila ka metros gikan sa iyang e-bike ug nakaangkon og seryosong mga pangos ug samad sa lawas.
Samtang si Eric, nabuwag sab sa iyang motorsiklo nga dako ang pagkaguba tungod sa bangga.
Dali nga miresponde ang mga emergency personnel ug gidala ang duha ka biktima sa labing duol nga tambalanan. / JDG