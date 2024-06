Motor ‘gikawat’ sa iyang silingan, nabawi sa tag-iya

TUNGOD sa iyang kaibog, gikuha sa usa ka lalaki ang motorsiklo sa iyang silingan sa Sitio Zapatera, Barangay Lahug, dakbayan sa Sugbo, alas 8:56 sa gabii, Martes, Hunyo 18, 2024.

Ang suspek sa pagkuha sa motosiklo giila nga si alyas Randy, 31, residente sa Sitio Zapatera, Barangay Lahug, Siyudad sa Sugbo.

Sa imbestigasyon sa Mabolo Police Station, nangayo og panabang sa barangay tanod ang usa ka alyas Edlen, 33, usa ka driver/mechanic,lumolupyo ra usab sa maong lugar human nawagtang ang iyang motorsiklo nga Suzuki Skydrive nga gi-park sa gawas sa iyang balay.

Sa dihang gipangita na kini sa biktima, upat ka mga saksi ang ningtug-an nga ang nagkuha mao usab ang ilang silingan nga si alyas Randy.

Gilusad dayon ang manhunt uban sa usa ka polis nga si Police Patrolman Giomel Locton ug mga barangay tanod sa Lahug ug ilang naabtan ang suspek sa balay niini.

Giangkon ni alyas Randy nga ang motorsiklo nga iyang gikuha iyang gitago sa Sitio La Guardia, Barangay Lahug, Dakbayan sa Sugbo.

Nakuha pagbalik sa tag-iya ang motorsiklo ug gibalhog ang suspek sa Mabolo Police Station.

Matod ni Randy nga pangandoy niya nga makapanag-iya og motorsiklo ug wala usab siyay intension nga iyang kawaton ang motorsiklo sa iyang silingan nga si Edlen.

Iyang gibutyag nga wala siya kaila nga silingan ra nila ang nanag-iya sa motorsiklo nga tungod ani pagkakita niya sa motorsiklo nga gi-park nga nagtangag pa ang yawe iya ning gisakyan ug gipadagan paingon sa La Guardia.

Natingala na lang siya nga gipangita na siya sa barangay tanod ug polis nga sakop sa Mabolo Police Station.

“Wala ko kabalo nga sa amo ra diay to nga silingan tong motora, ako ra unta to sakyan nya na tintal man ko mao to ako gitago sa La Guardia,” matod ni Randy.

Kasong pagpangawat ang ipasaka sa kapulisan batok sa suspek. (AYB)