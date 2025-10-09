Motor mi-counter flow misungag sa traktor

Dead on arrival (DOA) ang usa ka drayber sa motorsiklo human nibangga sa iyang gisugat nga tractor truck alas 11:35 sa gabii niadtong Miyerkules, Oktubre 8, 2025, sa National Highway, Barangay Guinsay, Dakbayan sa Danao.
Ang biktima naila nga si Vine Jake Dayon Remedio, 37, minyo, lumulupyo sa Purok Sunflower, Barangay Ipil, Lungsod sa Carmen.
Gidala siya sa Provincial Hospital sa Danao apan gideklarar nga DOA tungod sa grabeng kadaot sa iyang kalawasan.
Base sa imbestigasyon sa Danao City Police Station, si Remedio nagmaneho sa iyang motorsiklo paingon sa amihanang bahin sa Probinsiya sa Sugbo dihang iyang gisugat ang tractor truck.
Sumala sa kapulisan, ni-counter flow siya sa iyang lane hinungdan nga nadasmag sa tractor truck.
Tungod sa kakusog sa impact, nabunal siya sa karsada.
Ang drayber sa tractor truck naila nga si Ranel Soreno Diamante, 38 , minyo, taga Purok Gumamela, Barangay Opaw, Dakbayan sa Mandaue.
Gitanggong siya karon sa Danao Police Station samtang giandam ang tukmang kasong ipasaka batok kaniya. / GPL