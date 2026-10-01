Motor mibangga sa naka-park nga trak de karga, rider patay

Patay ang 25-anyos nga ulitawo human ang iyang gidrayban nga motorsiklo nibangga sa luyo nga bahin sa trak nga nag-parking daplin sa kalsada sa Barangay Colase, Samboan, Cebu niadtong alas 3:15 sa kaadlawon, Miyerkules, Oktubre 1, 2026.
Giila ang biktima nga si Junel James Busmeon Trapa, residente sa Barangay Canlumacad, Lungsod sa Santander, Cebu nga gideklarar nga dead on arrival sa mga doktor sa ospital sa Oslob.
Base sa inisyal nga imbestigasyon, nibangga ang gimaneho’ng motorsiklo sa biktima sa luyo sa Hino truck nga adunay plaka nga UHV 443.
Matod ni Police Master Sgt. Jerrom Sobreviga, imbestigador sa Samboan Police Station nga nahinabi sa Superbalita Cebu, gikan sa Santander ang biktima niadtong Miyerkules sa gabii kay nitan-aw og concert nga kalingawan sa kapistahan.
Pauli na unta si Trapa sa Santander apan nibalik ngadto sa Poblacion sa Samboa ug giingo’ng kusog ang iyang dagan ug wa sab magsul-ob og helmet atol sa insidente.
Pag-abot sa Barangay Colase, nahitabo ang disgrasya.
Matod ni Sobreviga, adunay early warning device nga gibutang duol sa truck, kapin tunga sa metros ang gilay-on.
Sumala sa imbestigador, ang delivery truck gipanag-iya sa usa ka residente sa Santander nagkanayon nga kapin na usa ka semana nga naka-parking ang trak sa maong lugar human kini maguba.
Dili na maliso ang manobela sa truck ug nagpaabot pa ang tag-iya sa bag-ong piyesa aron mapaayo ang sakyanan.
Gipadayag sa tag-iya sa trak nga andam siyang motabang sa gastohan sa namatay. / GPL