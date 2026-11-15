Motor mibangga sa taxi, 4 ka dalaga nangaangol

Naanggol ang upat ka dalaga nga nagsakay sa usa ka motorsiklo human kini nibangga sa usa ka taxi sa tunga-tunga sa eskina dan Leon Kilat ug Sanciangko, dakbayan sa Sugbo, alas 2:16 sa kaadlawon, Sabado, Nobiyembre 14, 2026.
Ang mga naangol giila nga mao ang drayber sa Honda Click nga si alyas "Henessy," 28, taga Sitio Laguna, Barangay Bulacao, dakbayan sa Sugbo, kinsa gidala sa Cebu City Medical Center (CCMC).
Lakip sa naangol ang tulo niya ka angkas nga sila si alyas "Lourdes," 31, taga B. Aranas, Barangay Duljo Fatima; alyas "Eljane," 27, taga Bulacao; ug alyas "Nice," 28, taga Sitio Sto. Niño, Barangay Kinasang-an, Pardo, nga pulos gidala sa Vicente Sotto Memorial Medical Center (VSMMC).
Base sa imbestigasyon sa Traffic Enforcement Unit (TEU) sa Cebu City Police Office (CCPO), nagsubay sa managlahing direksyon ang motorsiklo ug ang taxi unit nga gimaneho ni Julius Goc-ong, 57, taga Sitio Katangkongan 2, Barangay Basak Pardo.
Ang motorsiklo nga nagkarga og tulo ka angkas nagsubay sa dalan Sanciangko padulong sa Taboan, samtang ang taxi nagsubay sa dalan Leon Kilat.
Subay sa nakuha nga CCTV footage sa Barangay Kalubihan, nakita sa mga imbestigador nga bisan og naka-red light pa ang traffic signal, milahos gihapon sa pagpadagan ang motorsiklo. Wala kini makabantay sa taxi nga molabang na unta sa eskina subay sa go signal, nga niresulta sa ilang panag-abot ug panagbangga sa tunga.
Tungod sa kakusog sa impact, nangalagpot ang upat ka sakay sa motorsiklo ug nangalamba sa sementadong karsada nga maoy nakaingon sa ilang pagkaangol.
Daling gidala sa tambalanan ang mga biktima, samtang dili na mopasaka og kaso ang drayber sa taxi human mipasalig si alyas Henessy nga siya ang moabaga sa pagpaayo sa nadanyos nga sakyanan. / AYB