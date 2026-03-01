Motor mibangga sa truck; driver patay, angkas angol

Patay ang drayber sa motorsiklo samtang kritikal ang kahimtang sa babaye nga iyang angkas human sila mibangga sa likod nga bahin sa dump truck mga alas 12:00 pasado sa tungang gabii, Marso 1, 2026, sa may National Highway sa Barangay Tungkop, lungsod sa Minglanilla.
Giila sa mga awtoridad ang nakalas nga si Arnulfo L. Mangyao, 57, taga Barangay Napo, dakbayan sa Carcar samtang ang angkas niini mao si Cristina S. Luzon, 45, residente sa Nangka, Barangay Dugo-an, Sibonga, Cebu.
Samtang ang gikustodiya karon sa Minglanilla Police Station nga posibleng mag-atubang og kasong Reckless Imprudence Resulting in Homicide and Physical Injury with Damage to Property mao ang drayber sa truck nga si Hoener Abendan, 43, taga Barangay Tuyan, Naga City, Cebu.
Base sa imbestigasyon, ang mga nalambigit parehong nagbiyahe paingon sa amihanang bahin diin nagsunod ang motorsiklo sa truck.
Pag-abot sa may intersection, ni menor si Abendan kay mo left turn kini paingon sa barangay road sa Barangay Tunghaan, Minglanilla. Apan kalit lang nidasmag ang motorsiklo sa luyo sa maong truck.
Tungod sa kakusog sa impact, nakaangkon si Mangyao ug Luzon og grabe’ng kadaot sa ilang kalawasan.
Gidala pa sa Minglanilla District Hospital ang mga sakay sa motorsiklo apan gideklarar nga dead on arrival si Mangyao mga ala 1:00 sa kadlawn, samtang ang angkas niini padayon pa nga giobserbahan. /JDG