Patay ang duha ka lalaki nga sakay sa motorsiklo human nibangga sa usa ka SUV sa National Highway, Barangay Poblacion, Lungsod sa Dalaguete niadtong alas 5 sa kadlawon Miyerkules, Nobiyembre 25, 2026.
Ang mga biktima giila nga sila si Michael Pias Mayormita, 41, ulitawo, drayber sa motorsiklo ug angkas nga si Jeffrey Antig Carulasan, 36, ulitawo, pulos taga Barangay Atabay, Lungsod sa Alcoy.
Gideklarar silang dead on arrival sa Kintanar District Hospital sa Dalaguete human nakaangkon og grabe’ng samad sa ulo ug kalawasan.
Gikustodiya sa Dalaguete Police Station si alyas Nestor, 57, biyudo, drayber sa SUV nga taga Barangay Cawayan, Dalaguete, samtang giandam ang tukmang kaso batok kaniya.
Matod ni Police Master Sergeant Reynaldo Vidas, imbestigador sa Dalaguete Police Station, sa pakighinabi sa Superbalita Cebu, giingo’ng gikan nag-inom ang mga biktima ug pauli na unta sa dihang nahitabo ang aksidente.
Kusog ang dagan sa motorsiklo ug nilahos sa interseksyon sa National Highway sa Barangay Poblacion dayong nisungag sa gikasugat nga SUV nga nagbiyahe paingon sa south.
Tungod sa kakusog sa impak, napasok ang motorsiklo sa atubangan nga bahin sa SUV ug nalagpot ang mga biktima.
Gidala sa tambalanan ang mga biktima apan wala na matabang gumikan sa grabeng kadaot sa lawas nga ilang naangkon.
Gibutyag ni Vidas nga nanuroy sa maong dapit ang mga biktima uban sa ilang mga higala ug nagtagay sa wala pa ang aksidente. / GPL