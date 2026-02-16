Motor misugat sa Ceres, angkas patay

Patay ang asawa samtang naangol ang bana nga maoy nagdrayb sa ilang gisakyan nga motorsiklo nga nibangga sa gikasugat nga Ceres bus niadtong Dominggo sa buntag, Pebrero 15, 2026, sa National Highway, Sitiyo Lamac, Barangay Ilihan, Lungsod sa Tabogon.
Giila ang biktima nga gideklarar nga dead on arrival sa tambalanan nga si Famelyn Ysulan, hingkod ang pangedaron ug residente sa Purok 6, Barangay Cabungahan, Dakbayan sa Danao.
Base sa imbestigasyon sa Tabogon Municipal Police Station, nagmaneho sa motorsiklo ang bana nga si Jerry Ilustrisimo Ysulan, 55, dihang kalit kining ni-U-turn sa tunga sa dalan.
Samtang ang Ceres bus nga gimaneho ni Ryan Sollano Pantalleon, 33, ang nagsubay sa pikas lane.
Sumala sa kapulisan, nisuway pa sa paglikay ang drayber sa bus pinaagi sa paglubag sa manobela paingon sa wala, apan tungod kay naa na sa tunga ang motor, wala na malikayi ang panagbangga.
Tungod sa kakusog sa impact, nangalagpot ang magtiayon sa sementadong karsada.
Kasamtangang gitanggong sa Tabogon Police Office ang drayber sa bus ug giandam ang kasong Reckless Imprudence Resulting in Homicide batok kaniya. / AYB