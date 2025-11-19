Motor misungag sa 2 ka sakyana’ng gikasugat, 1 angol

Naangol ang usa ka driver sa motorsiklo human kini nabanggaan sa gikasugat nga laing motorsiklo ug usa ka pickup truck alas 5:00 sa hapon niadtong Martes, Nobiyembre 18, 2025, sa Brgy. Lutac, Dakbayan sa Naga.
Ang naangol mao si Joven Largo, 54, minyo, taga Brgy. Cantabaco, Toledo City, drayber sa Honda XRM motorsiklo ug gidali pagdala sa tambalanan sa Naga City.
Ang nakadasmag mao si Benjomar Larida, 22, ulitawo, taga Purok Proper 1, Brgy. Cogon, Naga City, nagmaneho sa Suzuki Raider 150 motorsiklo.
Ang Mitsubishi Strada GL 2.5 pickup nga naguba, gimaneho ni Mark Lloyd Cabrillos, 38, taga Estaca Brgy. Tunghaan, Minglanilla.
Matod sa imbestigasyon sa Naga Police, si Larida paingon unta sa Naga City gikan sa Toledo City. Gikataho nga kusog kaayo kining nagpadagan sa iyang motorsiklo samtang nagdulhog ug nikawat sa pikas lane sa karsada, hinungdan nga nabanggaan niya ang motorsiklo ni Largo.
Tungod sa kakusog sa impact, nalimbuwad si Largo ug sa dihang nabanggaan ang iyang motorsiklo, nisugat sab kini sa nagsunod nga pickup truck.
Mao kini ang hinungdan nga tulo ka sakyanan ang naguba ug nalandig sa tambalanan si Largo. / GPL