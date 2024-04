Motor nabangaan sa laing motor, 1 patay

Namatay ang usa ka 60-anyos nga lalaki nga nagmotor­siklo sa dihang nadasmagan sa 18 anyos nga lalaki nga nag­motorsiklo alas 7 sa gabii sa Abril 11, 2024 sa Sityo Co­nol, Barangay Tigbawan, lungsod sa Tabuelan, amiha­nan kasadpang Sugbo.

Ang biktima giila nga si Pro­vie Adlit Layaog, minyo, panday, samtang ang angol mao si John Wesley Salubre Ortega, 18, ulitawo, grade 11, silingan.

Sa interview sa Superbalita Cebu kang P/Master Sgt. Gilbert Allego, traffic police investigator sa Tabuelan Municipal Police Station, ilang nasuta nga si Layaog nagmotorsiklo padulong pauli sa ilaha gikan nisimba samtang si Ortega kusog nga nakapadagan sa iyang motorsiklo nga nagsunod sa biktima.

Iyang kuhaon ang iyang inahan sa gitrabahoan niini, apan aksidente nga nadasmagan ni Ortega si Layaog.

Ang duha puro nangahagba sa karsada ug gidali sa pagdala sa Tuburan District Hospital apan si Layaog namatay alas 9 sa Biyernes sa gabii.

Si Ortega naa na sa luwas nga kahimtang ug naa na sa kustodiya sa kapulisan sa Tabuelan.

Gawas nga nakabangga, wa siyay driver’s license ug ang motorsiklo nga Suzuki Raider 150 wa say registration ug plate number.

Si Ortega pasakaan og kasong reckless imprudence resulting to homicide and damage to property kay di makig amicable settlement ang banay sa biktima. / DVG