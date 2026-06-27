Motor nabangga sa kasugat nga pickup, rider namatay

Patay ang usa ka rider samtang angol ang angkas niini human nabangga sa gikasugat nga pickup truck sa national highway sa Barangay Casay, Lungsod sa Dalaguete, Probinsya sa Sugbo, niadtong alas 4:45 sa hapon ning Biyernes, Hunyo 26, 2026.
Dead on the spot si Juvimar Bolhano, hingkod, usa ka laborer ug residente sa Barangay Pungtod, Lungsod sa Oslob, drayber sa motorsiklo.
Samtang naangol ang iyang angkas nga si Tristan Kieth Tongcos Cabanli, taga Pungtod, Lungsod sa Oslob.
Base sa imbestigasyon sa Dalaguete Municipal Police Station, nasayran nga nagsubay sa national highway si Bolhano paingon sa norte nga bahin, pag-abot sa nahisgutang dapit, ni-overtake siya sa nasundan niya nga laing motorsiklo nga gimaneho ni alyas Van, 17, nga dunay duha ka angkas.
Atol sa iyang pag-overtake, nga gihulagway sa mga nakakita nga kusog nga nakapadagan, nasaghiran niini ang wala nga bahin sa motor nga gimaneho ni Van ug natumba.
Samtang nasarasay ang motor ni Bolhano ug nipaingon sa pikas lane nga atol nga nagkasugat sa pickup nga gimaneho sa usa ka lady driver nga taga Lungsod sa Oslob nga nasubay sa husto nga lane.
Gumikan sa kakusog sa dagan sa biktima, wala na niini mabawi ang iyang motor balik sa right lane resulta sa pagkasungag.
Tungod sa impact nalabay si Bolhano ug patay dihadiha samtang ang angkas niini gidali pagdala sa tambalanan sa Argao.
Kasamtangan nga gikustodiya sa Dalaguete Municipal Police Station ang drayber sa Ford Ranger ug giandaman og kasong Reckless Imprudence Resulting in Homicide and Physical Injury. /