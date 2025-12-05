Motor nabitik sa hose nahug gikan sa nagdagan nga van, 3 angol

Tulo ka mga tawo ang nangabagnos ug nangapangos human nag-slide ang ilang duha ka motorsiklo sa South Road Properties (SRP) alas 8:00 pasado sa buntag, Disyembre 4, 2025.
Si Alyas Anthony, 27, drayber sa usa ka motor, nibutyag nga usa ka van ang nag-una kaniya ug kalit nga natagak ang hose niini nga pang-drain sa tubig sa aircon sa maong sakyanan.
Ang maong hose nisulod sa ligid sa iyang motor hinungdan nga natumba siya ug nawad-an og kontrol.
Ang van nipasutoy og dagan ug wala na maapsi, ingon og walay kalibutan sa nahitabo.
Tungod sa pagkatumba, nadumbolan sila sa laing motor nga nagsunod nga gimaneho ni Alyas Teresita, 42.
Ang mga nangaangol mao ang drayber nga si Alyas Anthony ug mama niini, 51, nga mao ang iyang angkas.
Ihatod unta sa iyang trabahoan sa dakong mall sa Cebu City ang inahan diin gikan sila sa Talisay City.
Laing naangol si alyas Teresita, drayber sa ikaduhang motor kinsa wala na usab makadayon sa iyang duty. / JDG