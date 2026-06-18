Motor nawad-a’ng brake; 2 ka rider nalabay, angol

Pulos nalandig sa tambalanan ang duha ka mga lalaki human nakaangkon og mga bali sa kalawasan dihang ang ilang giluwanang motorsiklo nabangga sa concrete railing kilid sa karsada didto sa Sityo Huyuhoy, Barangay Busay, Dakbayan sa Sugbo, pasado alas 3:00 sa kaadlawon, Huwebes, Hunyo 18, 2026.
Giila ang drayber sa motorsiklo nga si Jefrel Henonangan, 22, samtang ang angkas niini mao si Anthon Rey Sumagang, 25, nga pulos mga residente sa Dakbayan sa Lapu-Lapu.
Nasayran gikan sa mga barangay tanod nga unang niresponde sa dapit nga gikan nag-inom sa Mountain View ang mga biktima.
Pauli na unta ang duha sa dihang kalit nga nawad-an og brake ang motorsiklo ug wala na makontrolar ni Henonangan, hinungdan sa pagkatumba niini sa sementadong railing sa daplin sa dalan.
Tungod sa kakusog sa impak, nangalagpot ang mga biktima diin si Henonangan didto na napunta sa ubos nga bahin sa karsada samtang si Sumagang didto na gipunit sa kalibunan.
Tungod sa mga bali nga naangkon sa nagkadaiyang parte sa ilang lawas, daling gipangdala ang mga biktima ngadto sa labing duol nga tambalanan. / JDG