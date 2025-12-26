Motor nga gipabayloan og shabu, narekober sa kapulisan

Narekober na sa kapulisan ang motorsiklo nga giingong gikawat unya gipabayloan og shabu niadtong Dominggo sa kadlawon sa Governor Cuenco Avenue, Barangay Banilad sa siyudad sa Sugbo.
Ang maong insidente nakuha sa CCTV sa maong lugar diin gitabangan pa ang biktima sa mga nakasaksi sa insidente ug gipadaplin sa dalan sa dihang aksidente niya nga nabanggaan ang puthaw nga railings sa maong dapit.
Ang biktima giila sa alyas nga si Jiepaul, 33, taga Pelaez Extension, Barangay Santa Cruz sa siyudad sa Sugbo.
Sa kuha sa CCTV camera nga samtang nahinanok sa pagkatulog ang biktima daplin sa karsada giduol kini sa usa ka batan-on nga lalaki ug gikuha ang yawe sa motor ug dayong sibat sakay sa motorsiklo.
Matud ni Police Major Eric Gingoyon, ang hepe sa Mabolo Police Station, nga human ma upload ang video ug nagpa blotter ang biktima milusad dayon sila og imbestigasyon.
Dunay nagpahibawo kanila nga ang maong motor gipabayloan sa suspek og shabu nga balor og P7,000 sa B. Rodriguez.
Tungod niini, narekober sa kapulisan ang maong motorsiklo.
Sa unang nakuha nga kasayuran sa Sunstar Superbalita Cebu, nadakpan na ang suspek apan nasuta nga ang nakapalit sa maong motor ang ilang gikustodiya. Sigun sa biktima nga gikan matud pa sila sa Christmas party sa ilang kompanya apan nagkasabot uban sa mga higala nga magtiwas sa ilang lingaw-lingaw sa usa ka imnanan sa Barangay Banilad sa dakbayan sa Sugbo.
Nianang pagka alas 2:30 sa kaadlawon sa Dominggo, Disyembre 21, 2025, sa dihang nangahubog na nakahukom sila nga mamauli apan nakatulog ang biktima samtang nag-drive sa iyang motor nga maoy hinungdan nga nabangga sa puthaw nga railings.
Giandam na ang kasong pagpangawat nga ipasaka sa Mabolo Police Station batok sa suspek ug laing kasong anti-fencing ang atubangon sa nakapalit sa maong motorsiklo. Subayon pa usab sa kapulisan kun sakop ba ang suspek sa usa ka grupo nga nalambigit sa mga kaso sa pagpangawat og motor. / AYB