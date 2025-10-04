Motor nga kinawat gi-park gawas sa balay sa suspek, dakpan

Lalaki nga naatlan nga nangawat og motorsiklo sa may Back Road, SRP, Barangay Mambaling sa Siyudad sa Sugbo ang nadakpan sa tag-iya alas 2:30 sa hapon, Biyernes, Oktubre 3, 2025.
Ang nabalhog sa Mambaling Police Station giila nga si Manuel Onias Ramirez, hingkod, taga White Road, Barangay Inayawan, Dakbayan sa Sugbo.
Ang biktima mao si Argie Antipuesto Omerez, 30, Backhoe operator taga Dumanjug, Sugbo apan kasamtangan nga nagpuyo sa Back Road SRP.
Sa imbestigasyon sa kapulisan nga samtang gi-parking ang motorsiklo sa Huwebes, Oktubre 2, 2025 nawagtang na kini.
Dunay silingan nga nakasulti nga si Ramirez ang nagkuha.Giadto dayon ang balay sa suspek sa Inayawan ug nakit-an ang motorsiklo nga gi-parking sa gawas.
Ang biktima ug iyang kauban maoy nidakop sa suspek ug ila kining gi-turnover sa Mambaling Police Station. / AYB