Motor ni-change lane nadumbolan, 2 patay

Wala na mahitsura ang na-wong sa usa ka lalaki nga nagmotorsiklo ingon man ang babaye nga angkas niini human sila napasok ug nalatayan sa trailer truck mga alas 11:30 sa buntag sa Biyernes, Agusto 29, 2025, sa may South Road Properties (SRP), Barangay Mambaling, Dakbayan sa Sugbo.
Namatay diha-diha ang duha ka biktima nga sila si Romiel Gapate, 31, driver sa motorsiklo nga taga Sityo Ponce 2, Barangay Carreta, Dakbayan sa Sugbo, ug ang iyang angkas nga si Stephanie Jundit, 21, taga Barangay Manduyong, Lungsod sa Badian nga nagtrabaho sa cellshop sud sa usa ka dakong hotel nga nahimutang sa SRP.
Nasayran nga atol sa hitabo, padong na unta ihatod ni Gapate ang uyab sa iyang igsuon nga si Jundit sa trabaho sanglit nitrabaho ang iyang igsuon.
Sa inisyal nga imbestigas-yon sa Traffic Enforcement Unit kon TEU, gikataho nga ang motorsiklo ug ang trailer truck nagsubay sa parehong direksyon paingon sa habagatang bahin.
Matod sa pamahayag sa driver sa truck nga si Noreno Santarita, 48-anyos nga diha siya sa inner lane samtang ang motorsiklo sa middle lane.
Apan dihay nibusina nga sakyanan nga nagsunod sa maong motor hinungdan nga ni give-way kini ug nibalhin sa inner lane, sanglit padulong man pud sila nga mo-u-turn padulong sa trabahoan ni Jundit apan nadagit na hinuon sa naghaguros nga trailer truck.
Nidugang si Santarita nga nikalit og tipas sa Gapate sa wala nga habig hinungdan nga naigo.
Tungod niini, natumba ang motorsiklo ug nalatayan sa maong truck.
Kasamtangang gi-detain ang drayber sa truck sa buhatan sa TEU alang sa dugang imbestigasyon samtang ang mga nakalas gidala na sa punerarya. / JDG