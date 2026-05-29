Motor sa Carcar nga nabilin ang yawe gikawat, suspek sikop

Naposasan ang usa ka ulitawo human giingong nangawat og motorsiklo nga gi-parking alas 7:50 sa buntag, Miyerkules, Mayo 27, 2026, sa Sityo Camagayan, Barangay Perrelos, Dakbayan sa Carcar.
Usa ka Mario Torres Obera, 33 anyos, adunay kapuyo, taga Sityo San Isidro, Barangay Perrelos, nangayo og pakitabang sa kapulisan human nahanaw ang iyang itom nga Honda Beat.
Usa ka Niño Almenteros Camacho, 27, ulitawo, taga Sityo Dunggoan, Barangay Bolinawan, Dakbayan sa Carcar maoy gitumbok nga suspek.
Nibutyag ang biktima sa kapulisan nga iyang gidala ang iyang motorsiklo sa usa ka vulcanizing shop sa Sityo Camagayan aron ipaayo sa mekaniko nga si Midie Magale Lapas, 29 anyos.
Iya kining gi-parking daplin sa dalan tungod sa maong shop, apan nakalimtan niya og kuha ang yawe sa motorsiklo sa iyang pagbiya.
Matod sa mekaniko, nakit-an pa niya ang suspek nga niagi sa gawas sa vulcanizing shop. Wala lang niya kini panumbalinga sanglit kaila siya sa suspek nga kanunay’ng mag-anhaan sa maong dapit.
Apan pipila ka minutos ang nakalabay, nisulod ang mekaniko sa shop aron mokuha og mga gamit (tools) ug diha na siya nahinumdom nga nabilin ang yawe sa motorsiklo.
Sa iyang paggawas, nakit-an na lang niya ang suspek nga nagsakay na sa maong motorsiklo. Bisan pa man sa iyang paggukod, daling nakasibat ang suspek.
Sa gipahigayon nga follow-up operation sa kapulisan, nadakpan ang suspek alas 10:30 sa buntag sa Sityo Dunggoan.
Nasuta sa kapulisan nga ikatulo na kining higayon nga nangawat og motorsiklo ang suspek diin giingong “tripping” lang niini ang manguha og sakyanan kon motukar ang sakit niini nga bipolar disorder. / GPL