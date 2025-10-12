Motor-taxi driver gitipi sa pasahero

Patay ang usa ka driver sa ride-hailing app human dunggaba sa iyang pasahero pasado alas 7 sa buntag, Dominggo, Oktubre 12, 2025 sa mingaw nga dapit sa Sityo Tagaytay, Barangay Kalunasan sa dakbayan sa Sugbo.
Ang biktima giila nga si Dexter Nanong Dandan, 48, taga Elizabeth Pond Extension, Barangay Kamputhaw sa nahisgutang dakbayan.
Usa ka 17 anyos nga residente sa dapit ang unang nakakita sa biktima alas 7:56 sa buntag nga nag-ubo sa sementado nga karsada ug nagbanaw na ang dugo. Dali ni nga nanawag sa Guadalupe Police Station.
Adunay mga samad dinunggaban sa tiyan ang biktima sa dihang gihiling ang lawas niini sa mirespondeng kapulisan.
Nakakuha usab og kutsilyo ang mga imbestigador sa dapit lakip na ang cellphone niini apan ang iyang motorsiklo nawagtang na nga gituohan nga gidala sa suspek.
Matod ni Police Captain Charisma Gonzales, ang information officer sa Cebu City Police Office, nga tulis ang ilang gitan-aw nga motibo sa krimen human masuta nga ang iyang motor gidala sa iyang pasahero. Ang person of interest nga gitan-aw sa kapulisan sa pagkakaron ang pasahero sa biktima.
Ang Guadalupe Police Station ug ang City Investigation and Detection Unit nagtambayayong na sa ilang gihimong imbestigasyon. Nagback-tracking na sila sa mga kuha sa CCTV camera sa mga dapit nga naagi-an sa biktima.
"Posible’ng kato iyang customer nga angkas mao to ang atuang person of interest kay nawala man ang iyang motor didto," matod ni Gonzales.
Dunay nakasaksi sa biktima nga dunay angkas nga usa ka lalaki nga wala maklaro ang panagway tungod kay naka-helmet kini.
Gitug-an ni Gonzales nga naa na sa kustodiya sa PNP ang cellphone sa biktima ug ilang sutaon kung kinsa ang naka booking nga pasahero.
Nakig-alayon na usab sila sa kaipon niini nga maoy miila sa biktima. / AYB