Motor, taxi nagsungag; rider patay

Wala na makauli nga buhi ang 25-anyos nga call center agent human nibangga ang gimaneho niya nga motorsiklo ngadto sa taxi sa may Osmeña Boulevard corner R. Landon Street, Barangay Sta. Cruz, Dakbayan sa Sugbo, alas 3:00 pasado sa kadlawon, Lunes, Agusto 10, 2026.
Nailhan ang namatay nga si Ariel Teñedo, ulitawo, ikaduha sa tulo ka managsuon ug nagpuyo sa Barangay Guadalupe.
Samtang ang taxi driver giila nga si Antonio Lequigan, 55 anyos, minyo, taga V. Rama, Cebu City.
Subay sa imbestigasyon sa Traffic Enforcement Unit (TEU), padulong unta mo-left turn si Lequigan ug nakasulod na sa intersection dihang napunggit siya ni Teñedo kinsa kusog nga nagpadagan sa iyang Yamaha Aerox nga motorsiklo.
Tungod sa kakusog sa impact, nalabay si Teñedo ug nabunal sa karsada nga maoy hinungdan sa iyang hinanaling kamatayon.
Atol sa pagpakighinabi sa taxi driver, nisaysay siya nga nakabantay na siya sa motor nga naghaguros hinungdan nga nimenor siya kay aron unta kini paagion apan naigo gyud ang bumper sa iyang sakyanan.
Matod ni Lequigan, padulong unta siya sa pier niadtong tungora aron mangita og pasahero.
Sa habig sab ni alyas Janjan, barkada ug kuyog ni Teñedo, nga pareho nga 'go signal' ang duha ug kalit ra kaayo ang panghitabo.
Nidugang siya nga tulo sila ka motorsiklo gasunod kay padulong na unta mopauli gikan nag-inom kay birthday sa ilang laing barkada ug nag-una kanila si Teñedo
Samtang ang amahan sa namatay nibutyag nga nakugang na lang siya dihang gitawagan siya sa polis ug gipahibalo sa nahitabo sa iyang anak.
Giingon nga tulo pa ka tuig nga nagtrabaho sa call center iyang anak ug usa ka tuig pa lang kini nga nag-drayb og motor.
Kasamtangang gikustodiya si Lequigan sa TEU, samtang nagpaabot sa desisyon sa pamilya sa namatay kon mopasaka ba sila og kaso o makig-areglo na lang. / JDG, ABC