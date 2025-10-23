Motorcycle driver nga gisakyan sa lady judge dili lisensiyado

Nipasidaan ang Police Regional Office (PRO) 7 ngadto sa mga motorista human nasuta nga ang drayber sa motorsiklo nga nakabangga ug nakapatay ni Judge Carmela Rosario Pasquin sa Miyerkules, Oktubre 22, 2025, dili lisensiyado.
Si Judge Carmela Rosario Pasquin gideklarar nga dead on arrival tungod sa dakong kadaot sa ulo.
Base sa imbestigasyon sa Pinamungajan Municipal Police Station, nakompirmar nga ang drayber dili lang walay lisensya, kondili expired pa ang rehistro sa motorsiklo.
Gikondinar ni Police Brigadier General Redrico Maranan, hepe sa kapulisan sa Central Visayas, kining matang sa pagpasagad nga direktang hinungdan sa trahedya.
Gipasabot ni Maranan nga kon nisunod lang unta sa regulasyon sa trapiko ang drayber ug legal ang iyang pagmaneho mamahimong nalikayan ang disgrasya.
Tungod niini, nagtinguha ang PRO 7 nga hugtan pa ang pagpatuman sa estriktong lagda sa karsada sa tibuok rehiyon aron masumpo ang ilegal ug walay pagpakabana nga pagmaneho.
Ang drayber sa motorsiklo nga gikustodiya sa kapulisan sa Pinamungajan, mag-atubang og kasong Reckless Imprudence Resulting in Homicide and Physical Injury. / AYB