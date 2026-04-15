Motorista midasmag sa gutter, patay

Patay on the spot ang 44-anyos nga motorista human aksidenteng nibangga sa gutter sa karsada sa N. Bacalso Avenue, sa flyover sa Barangay Mambaling, Dakbayan sa Sugbo, alas 9:00 pasado sa gabii, Lunes, Abril 13, 2026.
Ang biktima giila nga si Lloyd Romero, molupyo sa Arca St., Barangay Mabolo.
Si Romero nagmaneho sa iyang motorsiklo nga Honda Wave 125cc sa dihang nahitabo ang trahedya.
Sumala ni PCpl Joel Cabrillos, imbestigador sa Traffic Enforcement Unit (TEU) sa Cebu City Police Office (CCPO), nagbiyahe ang biktima paingon sa habagatang bahin sa Sugbo.
Pag-abot sa flyover, giingong nawad-an og kontrol ang biktima ug nalahos siya sa gutter sa karsada.
Tungod sa kakusog sa impact, nalagpot ang biktima nga niresulta sa grabeng kadaot sa iyang ulo nga maoy hinungdan sa iyang hinanaling kamatayon.
Ang mga sakop sa ambulance team daling nihatag og medical assistance kang Romero, apan gideklarar siya nga wala nay kinabuhi human wala na maglihok ug wala nay pitik ang pulso niini.
Sa pagkakaron, padayon pa ang imbestigasyon sa mga awtoridad aron masuta kon nakainom ba ang biktima o nakatagpilaw samtang nagbiyahe. (JDG)