Motorista na-sideswipe sa wingvan, nalatayan

Patay ang usa ka drayber sa motorsiklo human nalatayan sa ligid sa usa ka wing van niadtong Huwebes sa kaadlawon, Marso 26, 2026, sa national highway sa Barangay Panalipan, Lungsod sa Catmon, Sugbo.
Ang biktima giila nga si Paulino Taneo, hingkod ang panuigon ug residente sa Barangay Poblacion, Borbon. Gideklarar siyang dead-on-arrival sa mga doktor sa Sogod District Hospital tungod sa grabeng kadaot sa iyang ulo ug kalawasan.
Gitanggong na sa Catmon Police Station ang drayber sa wing van nga si Reynaldo Ondong, 45, residente sa Barangay Balao, Barili samtang giandam sa kapulisan ang tukmang kasong ipasaka batok kaniya.
Base sa inisyal nga imbestigasyon sa Catmon Police, kusog nga nagpadagan si Taneo paingon unta sa Siyudad sa Sugbo.
Sa dihang nisuway siya og overtake sa laing sakyanan, kalit siyang nakasugat sa wing van nga paingon sa amihanang bahin sa probinsiya.
Tungod sa kusog nga dagan, nadasmagan ang motorsiklo ni Taneo, hinungdan nga natumba ug napasok sa ilawom sa trak.
Nalatayan siya sa ligid ug nakaangkon og grabeng mga samad hinungdan sa iyang kamatayon.