Motorista nabangga sa center island, kritikal

Talandugon ang kahimtang sa 24-anyos nga motorista human nibangga sa concrete center island sa N. Bacalso Avenue, Barangay Tabunok, Dakbayan sa Talisay sa alas 2:00 sa kaadlawon niadtong Abril 29, 2026.
Giila sa kapulisan ang drayber nga si Jericho Gonzaga, usa ka promodiser, lumad sa Lungsod sa Tabuelan apan kasamtangang nagpuyo sa Sityo Uldog, Cansojong, Talisay City.
Base sa pasiunang imbestigasyon sa Talisay Police, nagbiyahe si Gonzaga paingon sa northbound aron mopauli gikan sa iyang pag-overtime sa trabaho.
Gituohang nakatulog ang drayber ug tungod sa kusog nga impact sa pagkabangga, nalabay siya ug nakaangkon og grabeng kadaot sa ulo.
Atol niining pagsuwat, pabilin pa sa ospital ang maong drayber. / JDG