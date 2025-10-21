Motorista nasaghiran sa bus, angol

Nalabay ang 22-anyos nga motorista human nasaghiran sa mini bus nga niresulta sa iyang pagkaangol sa Martes, Oktubre 21, 2025, sa N. Bacalso Avenue, Dakbayan sa Sugbo.
Ang mini bus nga nagsubay sa susamang direksiyon nakasaghid sa rider hinungdan nga nalamba ug nagkapangos-pangos ang biktima ug nasamad sa iyang ulo.
Ang bus driver nga si Marky, 37, nipasabot nga wala siya makabantay sa maong motor ug nipadayon ra siya og maneho. Adunay na lay nipahibalo kaniya nga naa siyay nabanggaan ug nibalik siya sa agi.
Sa imbestigasyon sa Cebu City Transportation Office, giingong ang biktima natung-an sa duha ka mini bus ug nilikay kini sa bus sa iyang tuo nga bahin hinungdan nga nasaghiran siya sa mini bus nga gimaneho ni Marky. / JDG