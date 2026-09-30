Motorista nasangit sa foot rest sa laing motorsiklo, samdan

Naangol ang 54-anyos nga motorista human nasangit sa footrest sa laing motorsiklo nga nag-una kaniya sa S. Osmeña Street, Barangay San Antonio, Cebu City niadtong alas 7 pasado sa buntag sa Septiyembre 30, 2026.
Giila ang drayber nga si alyas Alex, taga Mandaue City nga padulong unta sa eskwelahan aron ihatod ang iyang pag-umangkon nga estudyante.
Samtang, ang drayber sa laing motorsiklo giila nga si alyas Erwin, 47, taga Lapu-Lapu City nga padulong sab sa eskwelahan aron ihatod ang iyang anak.
Parehong nagbiyahe sa samang direksyon ang duha ka motorsiklo, apan pag-abot sa maong lugar, kalit nga mihunong si Erwin aron ayuhon ang kadena sa iyang motorsiklo.
Giingong nisuway og likay si Alex apan nasangit ang iyang motorsiklo sa footrest sa motor ni Erwin, hinungdan sa iyang pagkatumba.
Nagisi ang tuo nga bahin sa tiil ni Alex ug gidala siya sa tambalanan.
Nagkasabot ra ang duha ka habig ilabi na sa tulobagon sa pagpatambal sa nasamdan. / JDG