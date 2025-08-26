Motorista natagakan og bato samtang nagsubay sa Kampo 4

Angol ang usa ka habal-habal driver dihang natagakan og bato gikan sa nidahili nga yuta sa Sitio Bamboo, Barangay Kampo 4, Dakbayan sa Talisay sa Lunes, Agusto 25, 2025.
Kini maoy gikompirmar ni Jonathan Tumulak, pangulo sa City of Talisay Traffic Operations and Development Authority (CT-Toda) sa Martes, Agusto 26.
Ang drayber nga si alyas Ben, gikan namasahero ug paingon na unta mopauli sa ilang panimalay sa Barangay Tabunok dihang naglain ang kahimtang sa panahon.
Matod ni Tumulak nga nasinati ang pagdahili sa yuta sa dapit hinungdan sa pagpangaligid sa mga bato.
Naigo ang ulo ug ubang bahin sa lawas sa biktima hinungdan sa pagkaangkon og mga pangos ug samad sa kalawasan.
Tungod niini, nanawagan si Tumulak sa mga motorista nga likayan ang pag-agi sa Toledo Wharf Road panahon sa ting-uwan aron malikayan ang aksidente.
Anaa na sa luwas nga kahimtang ang biktima. / ANV