Motorista patay human na-overshot sa kanal

Patay ang usa ka motorista human na-overshot sa kanal ug nabunal sa sementado nga karsada sa national highway sa Barangay Panalipan, Lungsod sa Catmon alas 12:40 sa kaadlawon, Lunes, Mayo 4, 2026.
Ang biktima giila nga si Elvin Mansueto Sanchez, 29, taga Taboc, Barangay Looc, Siyudad sa Danao.
Sa imbestigasyon sa Catmon Municipal Police Station, nasayran base sa pamahayag sa mga saksi nga sakay ang biktima sa iyang Honda Beat nga dunay plate number G6489D.
Gumikan sa kakusog sa dagan, kalit lang nisarasay ang motor paingon sa kanal kilid sa karsada. Sa kakusog sa impact, nalagpot ang biktima ug nabunal kini sa sementado nga karsada.
Dali nga gidala ang biktima sa Sogod District Hospital apan gideklara siya nga dead on arrival. / AYB